Зеленский собирается накормить Иорданию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с королем Иорданского Хашимитского королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном заверил его в возможности обеспечения Украиной продовольственной безопасности Иордании, сообщает пресс-служба президента.
«Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона», — заявил Зеленский.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений, в частности, в торгово-экономической сфере, а также вопросы противодействия пандемии и пути преодоления коронавирусной болезни COVID-19.
Зеленский заверил короля Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иорданского Хашимитского королевства, а также пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.
В свою очередь, король поблагодарил президента Украины за поддержку и солидарность, отметив готовность к продолжению всестороннего развития отношений между Украиной и Иорданией, а также и выразил поддержку на пути к миру на Донбассе.
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