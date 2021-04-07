Король Иордании объявил о подавлении мятежа в стране

Король Иордании Абдалла II направил в среду послание подданным, в котором заверил их в том, что армия и силы безопасности сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии.

«Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства», — подчеркнул монарх, слова которого привело агентство Petra. При этом Абдалла II отметил в своем послании, что в раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре участвовали «как внутренние, так и внешние стороны».

Касаясь судьбы своего брата принца Хамзы бен Хусейна, который оказался вовлеченным в события, король подчеркнул, что «он находится вместе с семьей в своем дворце».