Король Иордании объявил о подавлении мятежа в стране

Король Иордании Абдалла II направил в среду послание подданным, в котором заверил их в том, что армия и силы безопасности сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии.
«Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства», — подчеркнул монарх, слова которого привело агентство Petra. При этом Абдалла II отметил в своем послании, что в раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре участвовали «как внутренние, так и внешние стороны».
Касаясь судьбы своего брата принца Хамзы бен Хусейна, который оказался вовлеченным в события, король подчеркнул, что «он находится вместе с семьей в своем дворце».
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