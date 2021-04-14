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Более половины мигрантов из Украины планируют приобрести недвижимость в Польше

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Более половины мигрантов из Украины планируют приобрести недвижимость в Польше

Аналитический центр Gremi Personal провел второе социологическое исследование адаптации и намерений интеграции украинских экономических иммигрантов, которые работают в Польше. Один из выводов аналитиков указывает на возросший интерес работающих в Польше украинцев к приобретению недвижимости в этой стране — с 34% респондентов в 2020 году до 55,5% в 2021 году.

В течение 5 лет украинцы являются лидерами среди иностранцев в приобретении недвижимости в Польше. В отличие от немцев, британцев и скандинавов, которые рассматривают жилье, как инвестицию, украинцы покупают его больше для собственных нужд. Это связано с постепенным увеличением интеграционных намерений граждан Украины в Польше.

Эта тенденция выросла благодаря возможности для иностранцев брать ипотечные кредиты в польских банках на достаточно выгодных условиях. Кредит на жилье в Польше более доступный, чем в Украине.

Все больше украинцев, которые намерены интегрироваться в Польше, заявляют, что приобрести собственную квартиру дешевле, чем арендовать, поэтому они берут ипотечные кредиты. Несмотря на то, что цены на жилье с каждым годом растут.

Если у иностранца есть разрешение на проживание и законный доход, он может приобрести недвижимость. Обычно кредит предоставляется на 30 лет под 2 — 5 процентов. Первый взнос составляет 10-20 процентов. Украинцы предпочитают выплачивать кредит быстрее, если могут. Например, если зарплата специалиста составляет примерно 6 тис.злотих (1600 USD), он может позволить себе квартиру за 535 000. злотых (135 тыс. долл. США) и возьмет ипотеку, заплатив не менее 120 тыс. злотых (30 тыс. USD) собственного взноса. Самым распространенным выбором высококвалифицированных работников из Украины являются квартиры площадью 50 кв.м с гостиной, часто совмещенной с кухней и спальней. Менеджерам и бизнесменам из Украины удается выплатить свою жилищный займ в среднем за 8-10 лет.

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Украинцы также покупают квартиры из-за тенденции к воссоединению семей. Экономические мигранты, имеющие постоянную работу и заработали дополнительные деньги, решают привезти свою семью из Украины в Польшу. Согласно исследованию «Пульс миграции 2021», подготовленного Аналитическим центром Gremi Personal, 51,7% респондентов намерены или уже находятся в процессе перевозки своих семей в Польшу. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

При этом иностранцы чаще всего покупают квартиры там, где проще найти работу, то есть в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске. Квартиры в центре города покупают высококвалифицированные специалисты — программисты, менеджеры среднего уровня. До пандемии родители также покупали маленькие квартиры для своих детей за наличные, обеспечивая им жилищные условия во время учебы в Польше.

недвижимость, Польша
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