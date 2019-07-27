Войти
Волкер подтвердил подготовку визита Зеленского в США
дружба народов
Волкер подтвердил подготовку визита Зеленского в США
Трамп заявил, что Apple объявит о строительстве завода в Техасе
позиция
Трамп заявил, что Apple объявит о строительстве завода в Техасе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

недвижимость
RSS

Украинцы активнее других иностранцев скупают недвижимость в Польше

85
Украинцы активнее других иностранцев скупают недвижимость в Польше

В 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает «Польское радио».

Согласно отчету компании Deloitte за 2018 год, польская недвижимость — одна из наиболее дешевой в Европе.

«Несмотря на невысокую цену, ее стандарт не уступает качеству на западной границей, а потому не удивляет факт, что для иностранцев Польша является привлекательной с точки зрения инвестиций, а также как место для жизни», — говорится в сообщении.

По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел и администрации, в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.

По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.

С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что в более раза больше, чем в 2017 году.

Следующие за украинцами — граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.

Читайте также: Путин спустился на батискафе на дно Финского залива

Напоминим, что по данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс злотых (675 долларов или 19 тыс грн).

Около 45% украинцев получают по 3 тыс злотых с учетом налогов (810 долларов, или 22,6 тыс грн).

Еще около 5% получают 1,5 тыс злотых (около 315 долларов или порядка 11,6 тыс грн).

недвижимость, Польша
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 27 июля 2019
Пятница, 26 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016