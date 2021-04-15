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Арахамия заявил о продаже контрольного пакета «Мотор Сич» за более чем $700 млн

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Арахамия заявил о продаже контрольного пакета «Мотор Сич» за более чем $700 млн

Контрольный пакет акций «Мотор Сич» был продан в оффшорах за более чем $700 млн с нарушениями — без разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) — за средства предоставленных китайскими государственными банками кредитов, ведется уголовное расследование, окончательного решения по предприятию пока нет, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сейчас у нас в некоторой степени патовая ситуация», — сказал он в программе «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24», опровергнув сообщения о якобы предложении государством акций «Мотор Сич» Турции или каким-то другим инвесторам.

Арахамия напомнил, что китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.

«Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить», — отметил глава фракции, указав, что в Украине налоги не были уплачены.

Отвечая на вопрос, кто является китайским инвестором, Арахамия указал, что украинская сторона обращалась к китайским дипломатам, чтобы выяснить «это государственная история или частная».

«Спустя еще некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод», — описал ситуацию глава фракции.

По его словам, Украина не хочет нарушить интересы китайских инвесторов, если это легитимные инвесторы, пока арестованы акции, а каких-либо других решений не принято.

Арахамия указал, что сейчас стоит задача максимально поддерживать предприятие в выполнении контрактов и получении новых.

Как сообщалось, торговля акциями «Мотор Сич» была прекращена 23 апреля 2018 года в связи с арестом всех 100% акций по решению суда, инициированному Службой безопасности Украины. Расследование СБУ о законности продажи контрольного пакета акций «Мотор Сич» было открыто в сентябре 2017 года.

Спустя три с половиной года это расследование, по-прежнему, продолжается. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 марта этого года заявил, что «Мотор Сич» будет возвращена украинскому народу. «Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — сказал он.

Затем СБУ 20 марта сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и решил передать имущество и 100% акций в управление АРМА для последующей передачи государственному управляющему. В такой роли себя сразу предложил госконцерн «Укроборонпром».

СБУ уточнило, что осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям. Первое — по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе — по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявлял, что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия «Мотор Сич», более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

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Китайские акционеры «Мотор Сичи» инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций «Мотор Сичи» уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Мотор Сич
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