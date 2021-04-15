Amazon выпустила новую версию беспроводных наушников с шумоподавлением

Компания Amazon представила новое поколение беспроводных наушников Echo Buds, оснащенных активным шумоподавлением. Стоимость устройства составит $119,9 за версию с проводной зарядкой и $139,9 — с поддержкой беспроводной зарядки. Наушники доступны в белом и черном цветах.
Внутриканальные наушники стали компактнее, по сравнению с предыдущим поколением устройства, а улучшенная система шумоподавления, как заявляет Amazon, убирает вдвое больше шума. В каждом из наушников установлены по три микрофона, которые улавливают внешние звуки и голос пользователя.
Echo Buds работают с фирменным голосовым помощником Alexa, с помощью которого можно управлять как наушниками, так и смартфоном. Технология VIP Filter позволяет гибко настраивать уведомления, которые пользователь хочет получать во время использования наушников.
С активным шумоподавлением в режиме прослушивания музыки и использования Alexa новые Echo Buds должны работают до 5 часов, а зарядный чехол позволяет увеличить время до 15 часов. При отключенном шумоподавлении автономность увеличивается до 6,5 часа и 19,5 часа соответственно.
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