Байден несколько раз оговорился в речи о России

В своем посвященном России выступлении президент США Джо Байден допустил несколько оговорок.
Говоря о нежелании эскалации конфликта с Россией, Байден, вместо слова «эскалация» начал произносить «вакцинация», но исправился на полуслове. Затем, говоря о поддержке союзников США в Европе, американский президент, говоря о российском коллеге Владимире Путине, вместо его фамилии произнес «Клутин», но затем исправился.
В 2019 году Байден допустил оговорку, говоря о своих заслугах. Политик указал, что у него самый прогрессивный послужной список среди тех, кто будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году, но за тем исправился, сказав «среди тех, кто мог бы баллотироваться». На тот момент решение о выдвижении Байдена принято не было.
14 апреля оговорку допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Перечисляя мировых лидеров, он назвал Путина президентом Франции.
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