В Париже началась встреча Зеленского и Макрона

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном началась в Париже, в Елисейском дворце в формате «один на один», сообщает пресс-служба главы государства.

«В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона в формате один на один», — сообщается в Телеграм-канале Офиса президента.

Также к их переговорам присоединится по видеосвязи Ангела Меркель. Зеленский ранее сказал, что пока что нормандский формат имеет такой вид.