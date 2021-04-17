В Украине начали вакцинировать сотрудников МВД

В субботу, 17 апреля, началась вакцинация от COVID-19 сотрудников системы органов Министерства внутренних дел, всего прививки планируется сделать около 800 тыс. человек, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Сегодня мы начали вакцинацию сотрудников системы органов МВД от COVID-19. Первыми вакцинируем работников, которые наиболее контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения Нацгвардии в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертную службу, сотрудников МВД», — говорится в заявлении Авакова, опубликованном на сайте МВД.

Он отметил, что следующим этапом медики МВД будут вакцинировать семьи сотрудников ведомства. Всего с семьями планируется охватить около 800 тыс. человек.

«Это исключительно добровольное дело. Но я уверен, что это необходимая мера для тех, кто находится в зоне риска, выполняя свои профессиональные обязанности», — подчеркнул министр.

Вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

«Я обязательно сделаю прививку. Поэтому призываю всех сотрудников системы МВД вакцинироваться от COVID-19, потому что это единственный путь к преодолению пандемии!» — подытожил Аваков.