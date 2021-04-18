В ОБСЕ обеспокоены ростом напряженности вокруг Украины

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь организации Хельга Шмид обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и призвали к деэскалации. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ОБСЕ.
В частности, председатель ОБСЕ отметила, что она разделяет с генсеком организации обеспокоенность «ростом напряженности в и вокруг Украины». «Линде и Шмид также с озабоченностью отметили возросший уровень нарушений режима прекращения огня, недавно зафиксированный вдоль линии соприкосновения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ). Они согласились с необходимостью немедленного полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины», — отмечается заявлении ОБСЕ.
Как подчеркнула генеральный секретарь организации, она обеспокоена затрагивающими СММ ОБСЕ инцидентами, а именно серьезным вмешательством в работу технических средств этой миссии и ограничениями свободы передвижения. «Безопасный и надежный доступ СММ по всей Украине важен как никогда в нынешних условиях повышенной напряженности в регионе», — отметила генсек ОБСЕ.
«Министр Линде и генеральный секретарь Шмид также обсудили свежие сообщения об ограничениях доступа к районам Черного моря и выразили готовность поддерживать контакты, чтобы помочь разрешить возникшие обеспокоенности в соответствии с международным правом», — подчеркнули в ОБСЕ.
Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Позже появились сообщения о стягивании российских войск к границе Украины.
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