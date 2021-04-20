Трамп заявил, что серьезно относится к идее участия в новых выборах

Бывший президент США Дональд Трамп не исключает возможности баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. Видео также опубликовано на YouTube.
«Вот что я скажу: я отношусь к этому (к идее участия в следующих президентских выборах. — Ред.) со всей серьезностью. Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом, слишком рано», — сказал Трамп.
При этом бывший глава Белого дома отметил, что до момента новых выборов еще «очень далеко», однако у него сохраняется высокий уровень поддержки. По словам Трампа, его поддержка даже выросла с тех пор, как он перестал быть президентом, поскольку все увидели, как в стране растут налоги и как люди теряют работу. Он добавил, что, не находясь более на посту лидера США, он больше всего скучает по помощи людям, ради которых и пошел в президенты.
Трамп также рассказал, что у республиканцев есть «очень большие шансы» победить в сенате. Экс-президент готов поддержать республиканских кандидатов, потому что, по его словам, «почти каждый, кого он поддерживает, побеждает».
В марте экс-президент уже заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году.
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