В мире зафиксировали минимальное за 10 лет число казней

В 2020 году по всему миру были казнены как минимум 483 человека, что на 26% меньше показателя 2019 года и на 70% меньше пиковых значений 2015 года, когда было проведено 1634 казни. Наибольшее число смертных приговоров привели в исполнение в Китае, Иране и Египте, утверждают авторы доклада международной правозащитной организации Amnesty International. США стали единственной страной западном полушарии, где в прошлом году проводили казни.

Больше всего казней в мире проводят в Китае, утверждают авторы доклада. Однако они указывают, что количество смертных казней и приговоров в этой стране является государственной тайной, поэтому привести количественные показатели невозможно. «Однако, считается, что в Китае ежегодно казнят тысячи людей, что делает эту страну главным палачом в мире», — указано в исследовании. В докладе сообщается о как минимумом одном жителе КНР, который был приговорен к смерти из-за нарушения коронавирусных мер.

За Китаем идут Иран, где были казнены по меньшей мере 246 человек, Египет (как минимум 107), Ирак (более 45) и Саудовская Аравия (27). На Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию приходится 88% всех известных казней в 2020 году.

При этом в Египте число казней выросло втрое с 2019 года. Как минимум 23 казненным были вынесены смертные приговоры за дела, связанные с политическим насилием. В Саудовской Аравии и Ираке количество зафиксированных казней, напротив, уменьшилось. В королевстве на 85% (с 184 в 2019 году до 27 в 2020 году), в Ираке — более чем на половину (со 100 в 2019 году до 45 в прошлом).

В США в последний год работы администрации президента Дональда Трампа после 17-летнего перерыва также возобновилось приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами, и менее чем за полгода казнили 10 человек. До этого смертные приговоры приводились в исполнение властями отдельных штатов. В 2020 году в пяти штатах страны казнили семь человек.

Снизилось и количество вынесенных смертных приговоров — их было по меньшей мере 1477, что на 36% меньше, чем годом ранее. Правозащитники связывают это с задержками и отсрочками судебных разбирательств из-за мер, введенных для борьбы с пандемией. Исключением стали Индонезия, где вынесли 117 смертных приговоров (на 46% больше, чем в 2019-м) и Замбия (119)

В 2020 году увеличилось число стран, отменивших смертную казнь, увеличилось. Она была отменена в Чаде, Барбадос завершил законодательные реформы по полной отмене обязательной смертной казни, а Казахстан взял на себя обязательство отменить смертную казнь в соответствии с международным правом. В США штат Колорадо отменил смертную казнь. Всего по состоянию на апрель 2021 года 108 стран отменили смертную казнь за все преступления, а 144 страны отменили ее законодательно или на практике.