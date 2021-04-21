В Академии наук обещают в ближайшие дни улучшение ситуации с COVID

Национальная академия наук обновила прогноз по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине. Так, смертность от COVID должна пойти на спад в ближайшие дни.
Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.
Ученые отмечают, что смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато.
«Ожидается снижение смертности в ближайшие дни», — сообщили в НАН.
Напомним, за вчера в Украине выявили рост новых случаев коронавируса — подтвердили 12 162 новых заражения. При этом подтвердили 429 летальных случаев. Максимальное число смертей в сутки в Украине было зафиксировано 7 апреля — 481. С начала пандемии умерли уже 40 796 человек.
Отметим, что в этом году в Украине возросла смертность от коронавируса более чем на треть. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.
Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.
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