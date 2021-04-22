«Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

Мадридскому «Реалу» и туринскому «Ювентусу» грозят санкции за участие в проекте Европейской Суперлиги вплоть до запрета участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает испанское издание AS.

Отмечается, что в руководстве Cоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались недовольны действиями клубов при организации Суперлиги. Ряд членов исполнительного комитета организации считают, что в отношении «Реала» и «Ювентуса» необходимо применить максимально жесткие санкции. Например, запретить участвовать командам в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне. Другие члены исполнительного комитета не уверены, что наказание для этих клубов должны быть такими суровыми. Окончательное решение по этому вопросу будет принято завтра, 23 апреля.

Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «Ювентуса» Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги. В турнире также должны были принять участие испанские команды «Барселона», «Атлетико», итальянские «Интер», «Милан», а также английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Однако девять из 12 команд-учредителей турнира приняли решение покинуть новый турнир.

При этом тем командам, которые бы остались среди клубов-учредителей, Союз пригрозил отстранением от еврокубков. Основными пострадавшими в этом случае стали бы полуфиналисты Лиги чемпионов («Манчестер Сити», «Челси» и «Реал»), а также «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые пробились в четверку сильнейших команд Лиги Европы. Однако позднее стало известно о решении руководства не применять санкции к вышеперечисленным клубам.

Вице-президент Суперлиги Флорентино Перес обвинил в развале проекта один из английских клубов, который не проявил должного интереса к проекту нового чемпионата. При этом он не стал называть эту команду. «Владельцы „Манчестера“ начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы учредители так и не будут вознаграждены», — заявил Перес (в число учредителей входили два клуба из Манчестера — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»).

На данный момент в Суперлиге состоят испанские «Реал» и итальянский «Ювентус». По словам Переса, в пуле также состоит и «Милан», который ранее принял решение покинуть новый чемпионат.

Еще одна команда, которую называли в числе основателей проекта — «Барселона», — юридически не входила в него. Ранее сообщалось, что президент клуба Жоан Лапорта при подписании основополагающего документа внес в него пункт о том, что «Барселона» не попадет в Суперлигу, если это решение не поддержит объединение болельщиков «сосьос», принимающее решения о дальнейших действиях клуба. При этом «сине-гранатовые» также были защищены и от штрафов за выход из турнира в случае, если члены клуба проголосуют против.