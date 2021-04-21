Вице-президент Суперлиги признал крах проекта

Вице-президент футбольной Суперлиги Андреа Аньелли заявил о невозможности реализации проекта после объявления о выходе из состава участников турнира шести английских клубов. Комментарий Аньелли приводит агентство Reuters.
В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.
«Откровенно говоря, мы не сможем реализовать задуманный проект без участия английских клубов», — сказал Аньелли.
Ранее организаторы Суперлиги заявили, что проект турнира будет пересмотрен.
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