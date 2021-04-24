Одесская область с 25 апреля переходит из «красной» сразу в «желтую» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в субботу вывела Одесскую область из «красной» зоны эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение следующей недели из «красной» зоны выйдут Киев и пять областей.