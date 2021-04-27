Киев обещают перевести из «красной» сразу в «желтую» зону

Киев вскоре переведут из «красной» в «желтую» зону эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«Следующим регионом, который переведут на «желтый» уровень, будет Киев. По всем показателям город продемонстрировал, что нет превышений. Мы уже обратились в комиссию по ТЭБ и ЧС, чтобы провести заседание и вывести Киев из «красного» уровня эпидопасности«,- сказал он.
Степанов также отметил, что Украина начала выходить из третей волны коронавирусной болезни.
«Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших сократилось с 92 тыс. до 77 тыс. человек, количество госпитализированных сократилось почти на 3,4 тыс. человек. Уровень заболеваемости пошел на спад во всех областях и Киеве. Уровень госпитализаций и загруженности коек с кислородом превышает установленные нормы только в Донецкой области и составляет 69%. Общая загруженность коек в стране составляет 52%»,- сказал он.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что уже на следующей неделе в Киеве могут ослабить карантинные ограничения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016