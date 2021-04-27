Минэкономики не видит в стране проблем с дизтопливом

Министерство экономики ежедневно мониторит остатки дизельного топлива, на текущий момент его месячный объем на рынке Украине является оптимальным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов, сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.
«Минэкономики в ежедневном режиме проводит мониторинг остатков дизтоплива. По состоянию на сегодня месячный объем дизтоплива на украинском рынке является оптимальным и сбалансированным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов», — цитирует министра пресс-служба Минэкономики на сайте во вторник.
В то же время для предотвращения дефицита дизтоплива на рынке Украины Минэкономики и представители АО «Укрзализныця» договорились, что в случае необходимости будет обеспечена дополнительная доставка топлива из портов, ввезенного на территорию Украины морским транспортом. Для этого «Укрзализныця» владеет всеми резервами, уточняется в сообщении.
«Укрзализныця» оперативно реагирует на изменения в логистике поставок нефтепродуктов в страну и уже подготовилась к их транспортировке через порты. Сегодня железнодорожники имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить ритмичный вывоз из портов до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц. И эти мощности железной дороги будут в дальнейшем только наращиваться«, — цитирует пресс-служба и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика.
Как указало Минэкономики со ссылкой на трейдеров дизельного топлива, на май планируется рост его поставок в Украину из Республики Беларусь, Литвы, Венгрии, Турции, в том числе путем увеличения поставок морским транспортом.
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