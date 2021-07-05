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Минэкономики увеличило предельную цену бензина и дизтоплива

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Минэкономики увеличило предельную цену бензина и дизтоплива

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива — 22,55 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало июля.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 29,55/грн.

По сравнению концом прошлого месяца средняя цена на бензин выросла на 0,8 грн/литр, на ДТ — на 0,32 грн/литр.

Как сообщалось, в настоящее время действие карантина на территории Украины установлено до 31 августа 2021 года. На период его действия правительство постановлением № 474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр, бензина — не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

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В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Минэкономики, бензин, дизтопливо
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