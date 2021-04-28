Лавров не верит, что в Украине нет проблемы русского языка

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «живет в закрытом мире», поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем в Украине.

«Вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

«Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире», — добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.