Запад заинтересован в том, чтобы полностью сменить политическую и бизнес-элиту в Украине, - эксперт

Запад будет использовать так называемую антикоррупционную вертикаль для полного устранения нынешней украинской элиты. Которая, в силу разности интересов и присущего ей индивидуализма, не способна оказать этому процессу существенное сопротивление.

Об этом заявил политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя так называемый «список НАБУ», обнародованный ранее бывшим замглавы СБУ Дмитрием Нескоромным. В этот список попали депутаты, чиновники и бизнесмены, которые в будущем станут объектами расследований антикоррупционных органов.

«Сложно делать выводы по поводу аутентичности выложенного списка, но не приходится сомневаться, что коллективный Запад заинтересован в том, чтобы сменить практически всю бизнес- и политическую элиту Украины. Невзирая на то, что в этом списке очень много людей, которые являются идеологическими оппонентами, их роднит то, что все они могут попасть под особое внимание НАБУ с точки зрения интереса к их так называемой коррупционной деятельности. Там довольно обширный список, включающий представителей партии власти, оппозиции и людей из олигархических кругов. А то, что Запад будет использовать антикоррупционную вертикаль, выдавливавая украинский полит- и бизнесбомонд, это совершенно очевидно. И НАБУ здесь является одним из инструментов, с помощью которых это будет делаться. То есть, речь идет не о борьбе с коррупцией, а о борьбе за контроль и влияние», — отмечает политолог.

В документе отмечается, что фигурантами списка займутся «после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы». Это, по мнению политолога, вряд ли сильно отразится на желании депутатов голосовать за эти реформы.

«Очень часто депутаты голосуют за те вещи, которые в частном кругу они осуждают или с которыми не согласны. Я думаю, что и в данном случае многие всё прекрасно понимают, но ничего с этим поделать не смогут. Часть депутатов, возможно, сделают для себя практические выводы, но все-таки, я думаю, в большинстве они, как в песне, „скованные одной цепью“. И будут голосовать, следуя спущенным им указаниям», — отмечает эксперт.

Золотарев не верит, что обнародование подобных документов приведет к объединению украинских элит и попытке оказать какое-то сопротивление внешнему давлению.

«Полагаю, что о таких списках и о таком внимании догадывались и до этого. Но дело в том, что у всех разные интересы. Подставить себе объединение тех же Ахметова и Коломойского очень тяжело, хотя один пойдет под раздачу первым, а другой чуть погодя, это понятно. При этом каждый, естественно, по хорошей олигархической привычке, стремится еще и найти в этом свой гешефт. Проблема украинского „олигархического кооператива“ в том, что у них разновекторные интересы, это слишком разные люди и им сложно договорится о какой-то совместной деятельности. Точно так же, как и у простых украинцев, у олигархов проблема с самоорганизацией и объединением усилий для решения тех или иных задач, — они индивидуалисты. И именно этот индивидуализм является препятствием для того, чтобы украинский олигархический кооператив оказал организованное сопротивление коллективному Западу», — полагает эсперт.

Напомним, ранее бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный выложил список людей, которые в ближайшее время должны стать объектами внимания НАБУ. В него попали десятков депутатов Верховной Рады, ряд известных бизнесменов, чиновников и несколько членов Высшего совета правосудия. Как отмечается в самом начале составленного на английском языке документа, все они станут объектами «дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы».