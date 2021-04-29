Рада назначила Галущенко новым главой Минэнерго

Парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.

За назначение проголосовали 305 нардепов.

Назначение уже поприветствовал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

«Министерство энергетики получило нового руководителя. Кандидатуру Германа Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Поздравляем Германа Валерьевича в правительственной команде», — написал Шмыгаль.

Галущенко работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом — в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Он работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах работал в «Энергоатоме», где был исполнительным директором по правовому обеспечению. Вернулся на работу в «Энергоатом» в мае 2020 года на пост вице-президента.