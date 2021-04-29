Послы G7 тоже резко прокомментировали кадровые перестановки в «Нафтогазе»

Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины, заявили послы «Большой семерки» (G7) в Украине в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе».
«Послы G7 принимают к сведению решение Кабинета министров Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины», — говорится в сообщении в Twitter послов G7 в Украине в четверг.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК «Нафтогаз Украины» в рамках общего собрания акционеров компании. Согласно распоряжению, правительство досрочно прекратило полномочия главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, избрало и назначило главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.
Ранее перестановки в «Нафтогазе» прокомментировал спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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