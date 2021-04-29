Болгария высылает еще одного российского дипломата

Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата, а также попросило российские правоохранительные органы оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Заявление опубликовано на сайте болгарского МИДа. Российское внешнеполитическое ведомство предупредило Софию об ответных мерах. О том, что Болгария заподозрила россиян во взрывах на военных заводах, стало известно накануне.

"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности«,— говорится в заявлении ведомства. В заявлении отмечается, что Болгария хочет поддерживать «равноправные и взаимовыгодные» отношения с Россией, а потому просит о содействии в прояснении обстоятельств инцидентов со взрывами.

"Последуют ответные меры«,— прокомментировали решение Болгарии в МИД РФ.

22 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата в связи со «шпионским» скандалом. СМИ сообщали, что дипломаты получали от шпионивших в пользу РФ лиц документы с грифом «НАТО — секретно». Накануне стало известно, что болгарская прокуратура изучает причастность шестерых россиян ко взрывам на военных заводах страны в период с 2011 по 2020 год. Представитель главного прокурора Сийка Милева сообщила, что между четырьмя произошедшими за это время взрывами обнаружено сходство: каждый раз уничтожалась продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину.

Напомним, что параллельно обострились дипломатические отношения России с Чехией. 17 апреля из Праги выслали 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности Москвы ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В знак солидарности с Чехией Словакия выслала трех граждан РФ, Литва — двух, Латвия и Эстония — по одному. Россия ответила зеркально.