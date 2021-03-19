В Болгарии задержали несколько чиновников за шпионаж в пользу РФ

Несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России задержаны в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает национальное телевидение BNT со ссылкой на источники.

Точное число задержанных не называется. По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски.

Телеканал NOVA передавал, что речь идет о группе болгарских чиновников, имевших доступ к секретной информации. Источники издания «24 часа» также сообщили, что задержанные не являются россиянами и среди них есть болгарские госслужащие.

Власти пока не подтвердили задержание подозреваемых в шпионаже.