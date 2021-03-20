Болгария высылает несколько российских дипломатов

Властям Болгарии придется объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже. Об этом заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — сказал он.
Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии. «Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе „Балканский поток“, но шпионить за нашими возможностями в НАТО ...Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», — заявил премьер.
На брифинге прокуратуры в пятницу были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. Они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.
О задержании в Софии нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России стало известно в ночь на 19 марта. Сначала точное число задержанных не назвали. По нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях города Перника прошли обыски.
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