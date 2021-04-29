Зеленский подписал закон, вернувший выплату больничных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1380-IX о социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности, который парламент принял 13 апреля текущего года.

Как сообщается на сайте главы государства, закон возвращает гражданам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (т.н. больничных).

«Из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в закон Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании“, которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2 млн 500 тыс. человек. Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи», — говорится в сообщении.

Подписанным законом вносятся изменения в ст.22 закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Документ вступает в силу с 30 июня — со дня вступления в силу закона «О реабилитации в сфере здравоохранения».