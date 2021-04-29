США начали выводить войска из Афганистана

США начали вывод войск из Афганистана, в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Вывод войск идет. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС по временному развертыванию дополнительных средств для поддержания безопасного и выверенного вывода американских сил из Афганистана», — сказала она.
«В предстоящие недели и месяцы Центральное командование ВС будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности военных США и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него», — сказала представитель Белого дома, отметив, что на начальном этапе это приведет к увеличению американского военного контингента в Афганистане.
Она подчеркнула, что вывод войск, который планируется завершить до 11 сентября, не будет поспешным, но будет проходить методично и безопасно.
Соединенные Штаты готовы защищать «всеми средствами» себя и своих союзников в случае, если подвергнутся атаке во время вывода войск из Афганистана, заявила Карин Жан-Пьер.
«Наши потенциальные противники должны знать, что, если они атакуют нас во время вывода войск, мы будем защищать себя и своих союзников всеми средствами, которые есть у нас в распоряжении», — сказала она в ходе брифинга.
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения «Талибан» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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