Войти
Зеленский подписал закон, вернувший выплату больничных
официально
Зеленский подписал закон, вернувший выплату больничных
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»
позиция
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

США начали выводить войска из Афганистана

364
США начали выводить войска из Афганистана

США начали вывод войск из Афганистана, в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Вывод войск идет. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС по временному развертыванию дополнительных средств для поддержания безопасного и выверенного вывода американских сил из Афганистана», — сказала она.

«В предстоящие недели и месяцы Центральное командование ВС будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности военных США и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него», — сказала представитель Белого дома, отметив, что на начальном этапе это приведет к увеличению американского военного контингента в Афганистане.

Она подчеркнула, что вывод войск, который планируется завершить до 11 сентября, не будет поспешным, но будет проходить методично и безопасно.

Соединенные Штаты готовы защищать «всеми средствами» себя и своих союзников в случае, если подвергнутся атаке во время вывода войск из Афганистана, заявила Карин Жан-Пьер.

«Наши потенциальные противники должны знать, что, если они атакуют нас во время вывода войск, мы будем защищать себя и своих союзников всеми средствами, которые есть у нас в распоряжении», — сказала она в ходе брифинга.

Читайте также: Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину

Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения «Талибан» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

США, Афганистан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016