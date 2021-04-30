Частные вузы смогут осуществлять подготовку специалистов по госзаказу

Частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку специалистов по государственному заказу, сообщает Министерство образования и науки Украины.

«Впервые частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по государственному заказу. Таким учреждениям будет открыт доступ к модулю „Государственный заказ“ Единой государственной базы по вопросам образования, если они подадут заявку в Министерство образования и науки до 24 мая 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в случае открытия доступа к Единой государственной базе по вопросам образования и получения мест государственного заказа учебное заведение должно будет соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования.