В США приветствовали отвод российских войск от границ Украины

США приветствуют отвод войск РФ от границы с Украиной, ведут обсуждения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан.
«Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг», — сказал Салливан, выступая на площадке Аспенского форума.
«Наша цель — быть внимательными, публичными, без обиняков говорить, что мы поддерживаем и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины, но потом еще используем и конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня, чтобы общаться с русскими на тему того, как подходить к этой ситуации. Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими», — сказал Салливан.
В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
В Минобороны РФ заявляли, что перемещение войск связано с проведением учений. 23 апреля части Южного военного округа приступили к возвращению с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, военные вернутся в части до 1 мая.
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