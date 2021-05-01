США сворачивают строительство стены на границе с Мексикой

Пентагон начал отменять проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе, в которых были задействованы средства, изначально выделяемые на оборону, сообщил заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун. Ранее президент США Джо Байден отметил решение финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет средств из других программ.

"В соответствии с постановлением президента Минобороны начинает отменять все проекты по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства",— сказал Браун, которого цитирует сайт Пентагона. Средства направят на финансирование школ для детей военнослужащих, проектов военного строительства за рубежом в странах-партнерах и на счета Национальной гвардии ВС США.

Как сообщает NBC News, деньги также перенаправят на устранение экологического ущерба от возведения стены, в частности на создание дамб и борьбу с эрозией почвы на юге США.

Джо Байден поручил приостановить строительные работы на границе с Мексикой 20 января, в феврале он отменил декларацию бывшего президента Дональда Трампа о финансировании строительства. В марте Трамп раскритиковал действия Джо Байдена и призвал немедленно возобновить строительство из-за кризиса, вызванного притоком нелегальных мигрантов.