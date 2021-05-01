США сворачивают строительство стены на границе с Мексикой

Пентагон начал отменять проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе, в которых были задействованы средства, изначально выделяемые на оборону, сообщил заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун. Ранее президент США Джо Байден отметил решение финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет средств из других программ.
"В соответствии с постановлением президента Минобороны начинает отменять все проекты по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства",— сказал Браун, которого цитирует сайт Пентагона. Средства направят на финансирование школ для детей военнослужащих, проектов военного строительства за рубежом в странах-партнерах и на счета Национальной гвардии ВС США.
Как сообщает NBC News, деньги также перенаправят на устранение экологического ущерба от возведения стены, в частности на создание дамб и борьбу с эрозией почвы на юге США.
Джо Байден поручил приостановить строительные работы на границе с Мексикой 20 января, в феврале он отменил декларацию бывшего президента Дональда Трампа о финансировании строительства. В марте Трамп раскритиковал действия Джо Байдена и призвал немедленно возобновить строительство из-за кризиса, вызванного притоком нелегальных мигрантов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016