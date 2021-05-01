Или Донбасс, или нейтральная страна – Кулеба назвал место встречи Зеленского и Путина

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, следуя мировой практике, должны встретиться на нейтральной территории или на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«Встречаться с Путиным надо, вести переговоры надо с Путиным, он принимает решения... Есть определенные традиции в мировой практике, что в условиях конфликта стороны встречаются либо на нейтральной территории, либо непосредственно в зоне конфликта», — сказал министр в интервью «Радио Свобода» в субботу. «Вот это оптимальный базовый сценарий для будущей встречи», — добавил он.
В среду, 28 апреля, Зеленский заявил, что Ватикан может стать лучшим местом для встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не знает, готов ли Путин проводить двустороннюю встречу с Зеленским где-то, кроме Москвы. В четверг глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что встреча Зеленского и Путина может состояться до лета, но конкретная дата еще не согласована.
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