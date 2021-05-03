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США допускают приход талибов к власти в Афганистане

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США допускают приход талибов к власти в Афганистане

США должны быть готовы к любому развитию событий после того, как из Афганистана будет выведен весь американский военный контингент. Об этом в интервью CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его спросили, готов ли Вашингтон после вывода войск к наихудшему сценарию, при котором поддерживаемое США правительство падет, а ему на смену придет движение «Талибан». «Мы должны быть готовы к любому сценарию и целому их спектру. Мы смотрим на это очень здраво», — ответил Блинкен.

Глава Госдепа напомнил, что американские войска находились в Афганистане в течение 20 лет. «Иногда мы забываем, почему в первую очередь мы туда отправились. Это было ради того, чтобы принять меры в отношении людей, напавших на нас 11 сентября 2001 года. И мы сделали это», — сказал он.

Вместе с тем Блинкен сообщил, что вывод войск не означает, что США полностью покинут Афганистан. Там, как отметил госсекретарь, останется американское посольство. «Содействие, которое мы предоставляем Афганистану, когда речь идет о поддержке в сфере экономики, развития, гуманитарных вопросов, — это остается», — заключил он.

Президент США Джо Байден 14 апреля пообещал вывести весь контингент американских сил к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Постепенный вывод войск начался 1 мая. Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана объявили в НАТО.

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Военный контингент США присутствует в Афганистане с 2001 года. Военные вошли в страну в ответ на теракты 11 сентября 2001 года; тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Всего погибли 2977 человек, ответственность за атаку взяла организация «Аль-Каида».

За время присутствия войск США в Афганистане погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. Также на территории страны присутствуют и силы стран НАТО, которые осуществляют невоенную миссию.

США, Афганистан, Энтони Блинкен
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