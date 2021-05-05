Венедиктова сменила старшего прокурора по делу «Роттердам+»

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет об отсутствии рабочей коммуникации между детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в деле «Роттердам+» и замене старшего группы прокуроров в этом уголовном производстве.

«Есть одно уголовное производство, в ходе расследования которого я вынуждена обратить внимание на полное отсутствие эффективной рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП... Речь идет о так называемом деле «Р+», — написала генпрокурор на своей странице в Фейсбук в среду.

Она напомнила, что трижды прокурор САП принимал решение о закрытии производства и трижды его решения были отменены.

«Три раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались в ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано. Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения — ситуация сложная», — добавила генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула, что не намерена «игнорировать статус этого дела и степень его чувствительности для гражданского общества».

«Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии — это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Р+», — сообщила генпрокурор.

Как сообщалось, в апреле 2021 года и.о. руководителя САП Максим Грищук повторно отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела «Роттердам+».

Тогда в НАБУ вновь призвали генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу «Роттердам+» в связи с его возможной предвзятостью.

«Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков из-за формулы «Роттердам +», - добавили в Бюро.

Напомним, что прокурор САП Виталий Пономаренко трижды принимал решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц регулятора НКРЭКУ известного как «дело «Роттердам +». В октябре 2020 года дело возобновил Высший антикоррупционный суд, в январе и апреле 2021 года — и.о. главы САП.