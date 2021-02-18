Венедиктова прокомментировала ситуацию с делом «Роттердам+»

Делом «Роттердам+» должен заниматься новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Верховной Раде в четверг.

«Этим делом должен заниматься новый глава САП, который сможет просмотреть материалы, просмотреть процессуальные решения всех, и понять, как правильно действовать, как правильно формировать группу. Потому что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дважды ответил на вопросы, насколько можно изменять группу и насколько нельзя. И ВАКС в этом определился», ‒ сказала Венедиктова, выразив при этом свое нежелание нести впоследствии ответственность за будущие вердикты суда в этом деле.

Как сообщалось, генпрокурор Венедиктова 29 января 2021 года на своей странице в Facebook анонсировала судебную проверку второй раз закрывшего дело «Роттердам+» прокурора САП.

«Несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве № 52017000000000209», — написала Венедиктова в Facebook.

Генпрокурор напомнила, что дело «Роттердам+» было зарегистрировано еще в марте 2017 года.

«Я призываю всех без исключения участников процесса пояснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько дней? Тех самых дней, необходимых для эффективного расследования. За несколько месяцев до истечения этого срока никому и в голову не пришло задуматься о последствиях?», — отметила она.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 21 января заявило о намерении оспорить решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталия Пономаренко, который второй раз закрыл дело «Роттердам+».

«НАБУ готовит жалобу на имя и.о. руководителя САП (Максим Грищук — Ред.) относительно решения прокурора Пономаренко о закрытии дела „Роттердам+“. Надеемся на оперативное рассмотрение», — сообщило НАБУ.

Ранее сообщалось, что в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление № 289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».

САП и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности, экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы «ДТЭК».

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.