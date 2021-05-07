В англоязычном Twitter появилась функция пожертвований

Компания Twitter ввела функцию добровольных пожертвований в одноименном сервисе микроблогов. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.
По словам разработчиков, функция Tip Jar («Тип джар» — банка для чаевых с англ.) предназначена для того, чтобы пользователи Twitter могли материально поддерживать импонирующих им авторов. На первом этапе возможность отправлять пожертвования будет доступна исключительно англоязычным пользователям операционных систем iOS и Android. При этом принимать средства смогут далеко не все, а лишь ограниченное число «авторов, журналистов, экспертов и НКО».
«Это первый шаг в нашей работе по созданию новых способов оказания и получения материальной поддержки в Twitter, — говорится в заявлении. Разработчики обещают «в скором времени увеличить число людей, которые смогут подключить Tip Jar к своей учетной записи, а также расширить языковой охват».
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