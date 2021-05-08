Украина снова вошла в пятерку стран Европы с наибольшей заболеваемостью коронавирусом

Несмотря на ослабление карантина во всех областях, за прошлые сутки Украина заняла 12 место по количеству новых случаев в мире и 4 место по заболеваемости среди стран Европы. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Так, всего за последние сутки в мире обнаружили 836 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Индии, Бразилии и США.
В частности, в Индии зафиксировали более 401 000 новых заражений, в Бразилии — более 78 000, в США — более 49 000.
Кроме того, более 22 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Франция.
Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 4 позицию.
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