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Украина снова вошла в пятерку стран Европы с наибольшей заболеваемостью коронавирусом

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Украина снова вошла в пятерку стран Европы с наибольшей заболеваемостью коронавирусом

Несмотря на ослабление карантина во всех областях, за прошлые сутки Украина заняла 12 место по количеству новых случаев в мире и 4 место по заболеваемости среди стран Европы. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, всего за последние сутки в мире обнаружили 836 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Индии, Бразилии и США.

В частности, в Индии зафиксировали более 401 000 новых заражений, в Бразилии — более 78 000, в США — более 49 000.

Кроме того, более 22 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Франция.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 4 позицию.

Европа, коронавирус
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