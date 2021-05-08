Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли в Луганскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент почтит память погибших во Второй мировой войне.

Вместе с Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран «Большой семерки» и ЕС.