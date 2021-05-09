На Красной площади в Москве начался парад Победы

Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в российской столице. Его транслируют российские СМИ.
Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В рамках парада торжественным маршем по Красной площади пройдут более 12 тысяч военнослужащих, проедут свыше 190 единиц военной техники. Ожидается, что в небе над российской столицей пролетят 76 вертолетов и самолетов.
Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Вместе с ним Путин поднялся на центральную трибуну и занял место в первом ряду в окружении ветеранов войны.
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