На Красной площади в Москве начался парад Победы

Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в российской столице. Его транслируют российские СМИ.

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В рамках парада торжественным маршем по Красной площади пройдут более 12 тысяч военнослужащих, проедут свыше 190 единиц военной техники. Ожидается, что в небе над российской столицей пролетят 76 вертолетов и самолетов.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Вместе с ним Путин поднялся на центральную трибуну и занял место в первом ряду в окружении ветеранов войны.