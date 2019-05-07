Половина россиянин намерены принять участие в праздновании Дня Победы

Около половины россиян собираются принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«В этом году каждый пятый россиянин планирует поздравить ветеранов Великой Отечественной войны (20%), а каждый второй — принять участие в праздничных торжествах (48%)», — говорится в материалах ВЦИОМ.
В Москве и в других городах России 9 мая пройдет Парад Победы. По мнению россиян, парад проводится для того, чтобы напомнить о подвиге народа во время Великой Отечественной войны (36%), отдать дань памяти павшим в той войне (30%). Около 17% респондентов воспринимают парад как демонстрацию военной мощи страны и способ воспитания патриотизма у молодежи.
Россияне собираются провести этот день в гостях (18%) или на природе, устроив пикник (17%), смотреть праздничный салют будут 19% респондентов. Работать будут 14% опрошенных.
Порядка 97% россиян слышали об акции «Бессмертный полк», 30% участвовали в ней, 67% не принимали личного участия в мероприятии. Большинство (95%) тех, кто знает об акции, относятся к ней положительно. «У россиян акция „Бессмертный полк“ вызывает такие эмоции, как гордость за своих отцов и дедов, за страну, а также воспоминания о них и желание позаботиться о ветеранах. Акция, как и сам праздник, у граждан пробуждает неоднозначные чувства: боли и грусти (11%), радости и счастья (10%)», — отмечается в сообщении.
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