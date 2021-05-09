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Еще около сотни палестинцев получили за ночь травмы в Иерусалиме

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Еще около сотни палестинцев получили за ночь травмы в Иерусалиме

Около 90 палестинцев получили травмы после беспорядков в Иерусалиме и столкновений с сотрудниками полиции поздно в субботу и в ночь на воскресенье, передает Times of Israel.

Беспорядки продолжались примерно до 2.00 ночи по местному времени. Палестинцы в Иерусалиме в основном бросали в полицейских камни.

Столкновения произошли не только в Иерусалиме, но и на границе Израиля с сектором Газа. Там произошли беспорядки вдоль забора безопасности, палестинцы жгли шины, бросали булыжники и бутылки со взрывчатыми веществами в военных, охраняющих границу.

Также ночью в воскресенье примерно в 1.30 по местному времени в сторону Израиля была выпущена ракета. В ответ армия Израиля нанесла удар по военному объекту палестинского военизированного движения ХАМАС на юге сектора Газа.

В воскресенье полиция Израиля находится в полной готовности, поскольку вечером в стране наступит праздник День Иерусалима, когда израильтяне отмечают переход под контроль Израиля восточной части города со священными местами для обоих народов в результате Шестидневной войны. Главное событие этого праздника "Марш флага" в понедельник привлекает десятки тысяч евреев со всей страны в столицу, поэтому безопасность в городе усилена.

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. Накануне в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек: беспорядки имели место в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах.

Палестина, Израиль
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