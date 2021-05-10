Войти
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
соседи
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
дружба народов
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Очередной форум «Украина 30» посветят вопросам безопасности страны

321
Очередной форум «Украина 30» посветят вопросам безопасности страны

11-13 мая продолжит работу Всеукраинский форум «Украина 30», его темой станет «Безопасность страны».

Как отмечают организаторы форума, «Украина — европейское государство, которое противостоит вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации; Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международным демократическим ценностям».

«Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права. Именно поэтому Стратегия национальной безопасности Украины основывается на трех основных принципах государственной политики: сдерживание; устойчивость; взаимодействие», — подчеркивают организаторы.

11 мая форум откроет президент — верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский.

Предусмотрены три сессии. Выступят заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, временный поверенный в делах США Кристина Квин, посол ЕС в Украине Матти Маасикас и др.

В этот же день работают сессии «Вступление в НАТО» и «Стратегия национальной безопасности Украины». Среди участников дискуссий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, первый замглавы МИД Эмине Джапарова, руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко и др.

12 мая три сессии форума посвящены украинской армии. В дискуссиях примут участие министр обороны Украины Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Евгений Мойсюк, вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, директор госконцерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, председатель консультативного Совета по вопросам защиты прав защитников Украины Алена Вербицкая, министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина и др.

Читайте также: Французские военные написали письмо Макрону о «распаде» страны

13 мая на форуме будут обсуждать вызовы безопасности Украины и перспективы их преодоления, безопасность границ, стратегию кибербезопасности, вопросы гражданской защиты и общественной безопасности.

Украина 30
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 мая 2021
Воскресенье, 9 мая 2021
Суббота, 8 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016