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Население Китая достигло 1,41 млрд человек

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Население Китая достигло 1,41 млрд человек

Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

«Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом», — уточняется в распространенном докладе. В 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек.

Согласно опубликованной статистике, в стране проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения — люди в возрасте от 15 до 59 лет, порядка 18,7% — от 60 лет. Доля граждан в возрастной категории до 14 лет составила 17,95%.

Как следует из документа, доля городских жителей в Китае колеблется на уровне 63,89% — это на 14,21 процентного пункта больше, чем в 2010 году.

В докладе уточняется, что примерно 40% населения КНР проживает в восточной части страны, около четверти — в центральном регионе и только 7% — в граничащем с Россией Северо-Восточном Китае. Кроме того, по сравнению с 2010 годом население провинций северо-востока сократилось на 1,2 процентного пункта.

Согласно опубликованной статистике, 91,11% жителей страны — представители народности хань (китайцы), остальные 8,89% относятся к национальным меньшинствам. За 10 лет эти две категории увеличились на 4,93% и 10,26% соответственно.

В ГСУ КНР также сообщили, что численность трудоспособного населения Китая в возрастной категории от 16 до 59 лет за последние 10 лет сократилась более чем на 40 млн человек и составляет порядка 880 млн.

«По сравнению с 2010 годом трудоспособное население от 16 до 59 лет уменьшилось более чем на 40 млн человек. Однако стоит отметить, что Китай по-прежнему обладает многочисленной рабочей силой, — это порядка 880 млн человек», — рассказал на пресс-конференции представитель ведомства Цэн Юйпин.

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Он также напомнил, что средняя продолжительность жизни и уровень развития сферы здравоохранения в Китае постоянно повышаются. «Это важный фактор, гарантирующий наличие трудовых ресурсов для социально-экономического развития», — уточнил чиновник.

Как отметил глава ГСУ Нин Цзичжэ, к категории трудоспособных людей также можно причислить многих пенсионеров в возрасте от 60 до 69 лет (в Китае женщины уходят на пенсию в 50-55 лет, мужчины — в 60 лет — Ред.). «Большинство из них обладают знаниями, опытом, ценными навыками и имеют нормальное здоровье», — напомнил он.

Китай, население
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