Войти
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО
позиция
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО
Зеленский хочет достроить за 1,5 года тысячу объектов «Большого строительства»
инфраструктура
Зеленский хочет достроить за 1,5 года тысячу объектов «Большого строительства»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Китай пересчитал численность своего населения

808
Китай пересчитал численность своего населения

Государственное статистическое управление КНР пересмотрело данные о численности населения в стране за последние десять лет, отметив, что из-за ошибок в подсчетах показатели рождаемости были ниже, чем на самом деле. Согласно исправленным данным, которые публикует агентство Nikkei, население в КНР перешагнуло отметку в 1,4 млрд в 2017 году, а не в 2019 году, как указывалось раньше.

Перерасчет был произведен на основании выборочной переписи населения 2020 года, результаты которой были экстраполированы на всю страну. Проверка показала, что «в выборке данных с 2011 по 2019 год были допущены ошибки», поскольку неправильно был оценен уровень рождаемости в этот период. После исправления этих ошибок данные о численности населения за каждый из указанных годов увеличились. По новым данным, в период с 2011 по 2014 год родилось на 90% больше детей, чем считалось ранее. Таким образом, общая численность населения за 2014 и 2015 годы была увеличена на 8,64 млн человек, а в период с 2017 по 2019 год — на 10,03 млн человек в год.

Читайте также: Рада вернула тюремное наказание за недостоверное декларирование

Между тем новые данные не отменяют проблемы с рекордным падением рождаемости в КНР и старением населения, из-за чего власти страны пошли на изменение демографической политики. Теперь правительство будет поддерживать пары, которые захотят завести третьего ребенка.

Китай, население
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016