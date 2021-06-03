Китай пересчитал численность своего населения

Государственное статистическое управление КНР пересмотрело данные о численности населения в стране за последние десять лет, отметив, что из-за ошибок в подсчетах показатели рождаемости были ниже, чем на самом деле. Согласно исправленным данным, которые публикует агентство Nikkei, население в КНР перешагнуло отметку в 1,4 млрд в 2017 году, а не в 2019 году, как указывалось раньше.

Перерасчет был произведен на основании выборочной переписи населения 2020 года, результаты которой были экстраполированы на всю страну. Проверка показала, что «в выборке данных с 2011 по 2019 год были допущены ошибки», поскольку неправильно был оценен уровень рождаемости в этот период. После исправления этих ошибок данные о численности населения за каждый из указанных годов увеличились. По новым данным, в период с 2011 по 2014 год родилось на 90% больше детей, чем считалось ранее. Таким образом, общая численность населения за 2014 и 2015 годы была увеличена на 8,64 млн человек, а в период с 2017 по 2019 год — на 10,03 млн человек в год.

Между тем новые данные не отменяют проблемы с рекордным падением рождаемости в КНР и старением населения, из-за чего власти страны пошли на изменение демографической политики. Теперь правительство будет поддерживать пары, которые захотят завести третьего ребенка.