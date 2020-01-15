Путин заявил, что РФ обогнала все страны мира в сфере вооружений

Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к местным депутатам.
«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — сказал он.
В то же время, заверил Путин, Москва никому не угрожает и не стремится навязать свою волю. Однако все шаги, необходимые для того, чтобы укрепить национальную безопасность «были сделаны своевременно и в достаточном объеме», считает он.
Путин не впервые говорит о ведущей роли России в сфере стратегических вооружений. Так, например, ранее он указывал на превосходство российских ракетных комплексов, оснащенных гиперзвуковыми ракетами.
Российское гиперзвуковое оружие, среди которого ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и крылатые ракеты с ядерно-энергетическими установками, Владимир Путин впервые презентовал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.
Позднее, в ходе встречи с высшими офицерами президент заявил, что превосходство российских систем вооружений над вооружениями других стран необходимо для того, чтобы «чтобы гарантировать безопасность России «с учетом растущих для нас угроз».
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