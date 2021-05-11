Витренко анонсировал конкурс на главу правления «Укрнафты», чтобы устранить влияние Коломойского

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко анонсировал объявление в ближайшее время конкурса на должность главы правления ПАО «Укрнафта».

«Нафтогаз» уже поставил требование своим представителям в наблюдательном совете «Укрнафты», чтобы в ближайшее время был такой конкурс«, — сказал он в эфире программы «Обратный отсчет» на канале «UA Перший».

По его словам, смена менеджмента компании необходима, чтобы устранить влияние на него со стороны миноритарных акционеров.

«Менеджмент должен действовать в интересах „Укрнафты“, а не в интересах господина Коломойского. В ближайшее время должен быть результат», — отметил Витренко.

Как сообщалось, акционеры «Укрнафты» с 30 апреля 2019 года избрали исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта компании Олега Геза врио главы правления компании.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций. На балансе «Укрнафты» находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.