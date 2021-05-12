Секретарь СНБО назвал критерии, по которым будут записывать в олигархи

Сформированные олигархические группы через инкорпорированные во власть «свои правильные» кадры приватизировали сектора отечественной экономики: газовый, химический, энергетический, нефтеперерабатывающий — и «протянули свои когти» к прибыльному аграрному сектору, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы — влияние на власть...», — написал он в Facebook, комментируя свое сообщение накануне об «уверенно» определенных СНБО 13 олигархах.
Данилов отметил, что наряду с военной агрессией Российской Федерации олигархическая система является одной из основных угроз национальной безопасности.
«Страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике — олигархической экономики, которая порождала монополии, что приводило к коррупции», — подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам, которые угрожают их доминирующему положению в экономической сфере и влиянию на государственные институты.
«Вопрос стоит принципиально: государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать „пятую колонну“ как ближайшие задачи, стоящие перед нами», — подчеркнул Данилов.
По его словам, президент Владимир Зеленский продемонстрировал готовность противостоять олигархам и российским «агентам влияния», и именно в этом контексте следует оценивать ряд решений СНБО и последнюю инициативу главы государства, который предложил СНБО и офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха в Украине.
В то же время Данилов не дал другой дополнительной информации о критериях отнесения бизнесменов к олигархам.
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