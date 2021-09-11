Данилов заявил о необходимости ликвидации олигархической системы

Ликвидация олигархической системы является приоритетным заданием Украины, поскольку её существование может привести к трагедии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Ликвидация олигархической, клановой, монопольной, коррумпированной системы, которая сегодня, к большому сожалению, еще существует в Украине, — это для нас задание номер один. Если мы этого не сделаем, соседи, которые постоянно с топором стоят у нашего порога и им размахивают, будут этим пользоваться, будет и дальше продолжаться эта ситуация. И, когда мы говорим о 30 годах независимости Украины — это может для нас очень трагично завершиться», — заявил Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Он также заявил, что в аграрной сфере уже присутствуют как минимум два-три олигарха.

«Мы имеем уже как минимум два-три олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство — в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью», — заявил Данилов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)» на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.