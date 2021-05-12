Шмыгаль похвалил власти за успехи в борьбе с пандемией

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине пошла на спад, констатирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В Украине пандемия идет на спад... Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин и совместная работа правительства и власти на местах дает свои результаты», — сказал он на выездном заседании правительства в Черниговской области в среду.

Кроме того, премьер отметил, что в стране продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, что является главным элементом на пути преодоления пандемии.

Он также сообщил, что Украина получила кредит Всемирного банка на сумму в $90 млн, который будет использован, в частности, на проведение кампании по вакцинации от COVID-19.

Напомним, что в «оранжевой» зоне остались только две области — почти вся Украина перешла в «желтую» зону карантина. «Красных» зон в стране нет.