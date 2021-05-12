Словакия начнет использовать «Спутник V» в июне

Словакия начнет применять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июня. Об этом заявил в среду министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, слова которого привело Словацкое радио.

«Словакия включит „Спутник V“ в список применяемых в республике вакцин с начала июня», — отметил он.

Ленгварский сказал, что от российской стороны поступило официальное согласие на применение «Спутника V» в Словакии. Первая партия поступила в республику 1 марта. «Вакцина станет нашей собственностью после того, как мы оплатим поставку поступившей партии», — уточнил министр.

«Спутником V» смогут привиться жители Словакии в возрасте от 18 до 60 лет. Государство, как подчеркнул Ленгварский, будет нести полную ответственность за процесс вакцинации российским препаратом.

В данный момент, уточнил глава Минздрава, определяются центры вакцинации, где будут проводиться прививки «Спутником V». На это и другие формальности уйдет 1-2 недели. До начала июня все вопросы организационно-технического характера будут решены.