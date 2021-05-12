Словакия начнет использовать «Спутник V» в июне

Словакия начнет применять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июня. Об этом заявил в среду министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, слова которого привело Словацкое радио.
«Словакия включит „Спутник V“ в список применяемых в республике вакцин с начала июня», — отметил он.
Ленгварский сказал, что от российской стороны поступило официальное согласие на применение «Спутника V» в Словакии. Первая партия поступила в республику 1 марта. «Вакцина станет нашей собственностью после того, как мы оплатим поставку поступившей партии», — уточнил министр.
«Спутником V» смогут привиться жители Словакии в возрасте от 18 до 60 лет. Государство, как подчеркнул Ленгварский, будет нести полную ответственность за процесс вакцинации российским препаратом.
В данный момент, уточнил глава Минздрава, определяются центры вакцинации, где будут проводиться прививки «Спутником V». На это и другие формальности уйдет 1-2 недели. До начала июня все вопросы организационно-технического характера будут решены.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016